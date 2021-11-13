Araklı'da Bi Hareketine Bakar Hayat Uygulaması Yapıldı

Araklı'da Bi Hareketine Bakar Hayat Uygulaması Yapıldıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde "Bi Hareketine Bakar Hayat" mottosuyla emniyet kemeri farkındalığını arttırma için başlatılan uygulama Araklı'da da gerçekleştirildi. Kaymakam Kürşad Karaca, Belediye Başkanı Recep Çebi, Emniyet Müdürü Veli Göçmen, Jandarma Komutanı Seyit Özköksal ve emniyet mensupları uygulama noktalarında vatandaşlara broşür vererek emniyet kemeri vurgusu yaptılar.

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