Arakanlı Müslümanları öldüren Myanmarlı 7 asker 1 yıldan az hapis yattı

Myanmar'ın Arakan Eyaleti'nde yaklaşık 2 sene önce meydana gelen iç karışıklıkta Rohingyalı 10 Müslümanı öldürdükleri gerekçesiyle 10'ar yıl hapis cezası alan 7 askerin, bir yıldan kısa bir sürede serbest bırakıldığı açıklandı.

Ülkenin başkenti Naypyitaw'da görevli üst düzey bir yetkili ile Arakan Sittwe Hapishanesi Müdürü Win Naing, söz konusu mahkumların yaklaşık birkaç aydır cezaevinde olmadıklarını doğruladı. Adının açıklanmasını istemeyen Myanmarlı bir yetkili "Askerlere verilen ceza ordu tarafından kaldırıldı." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle