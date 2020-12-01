Arafat dağı ilahisi sözleri | Abdurrahman Önül Arafat Dağı ilahi sözleri
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Arafat dağı ilahisi sözleri | Abdurrahman Önül Arafat Dağı ilahi sözleri

01.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:46
Arafat dağı ilahisi sözleri | Abdurrahman Önül Arafat Dağı ilahi sözleri

Müslümanlar için önemli yerlerden biri olan Arafat Dağı için yapılmış ilahiler arasında yer alan Arafat Dağı ilahisi, Abdurrahman Önül tarafından kaleme alınmış ve seslendirilmiştir. Abdurrahman Önül Arafat Dağı ilahi sözleri nelerdir?

İlahi sevenlerin sıklıkla dinlediği Abdurrahman Önül tarafından kaleme alınan ve seslendirilen Arafat Dağı ilahisi sözlerini sizler için derledik.

ABDURRAHMAN ÖNÜL ARAFAT DAĞI İLAHİ SÖZLERİ

Arafat dağı da bir yüce dağdır

İnan peygamberim ölmedi, sağdır

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Arafat dağı da bir yüce dağdır

İnan peygamberim ölmedi, sağdır

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***

Ravzasına vardım gülistan bağdır

Seni ziyarete geldim efendim

Ravzasına vardım gülistan bağdır

Seni ziyarete geldim efendim

***

Sana gelirken beni görmüşler

Yolumun üstüne pusu kurmuşlar

Sana gelirken beni görmüşler

Yolumun üstüne pusu kurmuşlar

***

Hain nefsim can evimden vurmuşlar

Seni ziyarete geldim efendim

Hain nefsim can evimden vurmuşlar

Seni ziyarete geldim efendim

Bir nazar almaya geldim efendim

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