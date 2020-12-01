Arafat dağı ilahisi sözleri | Abdurrahman Önül Arafat Dağı ilahi sözleri

Müslümanlar için önemli yerlerden biri olan Arafat Dağı için yapılmış ilahiler arasında yer alan Arafat Dağı ilahisi, Abdurrahman Önül tarafından kaleme alınmış ve seslendirilmiştir. Abdurrahman Önül Arafat Dağı ilahi sözleri nelerdir?