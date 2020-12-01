Arafat dağı ilahisi sözleri | Abdurrahman Önül Arafat Dağı ilahi sözleri
01.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:46
Müslümanlar için önemli yerlerden biri olan Arafat Dağı için yapılmış ilahiler arasında yer alan Arafat Dağı ilahisi, Abdurrahman Önül tarafından kaleme alınmış ve seslendirilmiştir. Abdurrahman Önül Arafat Dağı ilahi sözleri nelerdir?
İlahi sevenlerin sıklıkla dinlediği Abdurrahman Önül tarafından kaleme alınan ve seslendirilen Arafat Dağı ilahisi sözlerini sizler için derledik.
ABDURRAHMAN ÖNÜL ARAFAT DAĞI İLAHİ SÖZLERİ
Arafat dağı da bir yüce dağdır
İnan peygamberim ölmedi, sağdır
Arafat dağı da bir yüce dağdır
İnan peygamberim ölmedi, sağdır
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Ravzasına vardım gülistan bağdır
Seni ziyarete geldim efendim
Ravzasına vardım gülistan bağdır
Seni ziyarete geldim efendim
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Sana gelirken beni görmüşler
Yolumun üstüne pusu kurmuşlar
Sana gelirken beni görmüşler
Yolumun üstüne pusu kurmuşlar
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Hain nefsim can evimden vurmuşlar
Seni ziyarete geldim efendim
Hain nefsim can evimden vurmuşlar
Seni ziyarete geldim efendim
Bir nazar almaya geldim efendim