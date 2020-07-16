Araf 4: Meryem Türkiye'de açık olan sinema salonlarında bu hafta daha önce izleyici ile buluşmuş 3 yerli film vizyona girecek.

Türkiye'de açık olan sinema salonlarında bu hafta daha önce izleyici ile buluşmuş 3 yerli film vizyona girecek. "Araf 4: Meryem" Gökhan Arı'nın yönetmenliğini üstlendiği; Berrak Öztekin, Efsun Akkurt, Derya Şen ve Damla Özovalı'nın rol aldığı korku filmi "Araf 4: Meryem"; çiçeği burnunda bir öğretmen ile aynı evde kaldığı arkadaşının başından geçen garip olaylar sonrası yaşananları konu ediniyor. Kaynak: AA