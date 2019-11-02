ARAF 3 "Cinler Kitabı" vizyonda

02.11.2019 11:17

Çekim aşamasından itibaren birçok paranormal aktivite yaşanmış ve hatta sonrasında bazı görüntülerin bilinmeyen sebeplerden silinip yeniden o sahnelerin çekilmesine sebep olmuştu. Garip olaylar film vizyona girene kadar devam etti.

Araf "Korku" Vaad Ediyor!

Araf 3: Cinler Kitabı, kardeşi Arda'yı kurtarmak için tehlikeli cinler aleminden derman arayan Nihal ile arkadaşlarının hikâyesini anlatıyor.

Gösterime Los Angeles'tan Canlı Bağlandı

Cuma günü vizyona giren filmin oyuncuları Cevahir AVM Cinemaximum'da seyircisi ile buluştu. Filmin yapımcısı ve yönetmeni Biray Dalkıran Los Angeles'ta yeni bir film hazırlığında olduğu için bu etkinliğe katılamadı. Los Angeles'tan görüntülü aramayla etkinliğe katılan Dalkıran, filmin oyuncularını tebrik ederek bol şans diledi. Film başrol oyuncularından Çağla Erdimen, Mehmet Baştürk ve Emre Özmen'in yanı sıra filmin senaristi Şafak Güçlü seans başlamadan seyircilerin karşısına çıkıp duygularını anlattı.

Kaynak: Bültenler