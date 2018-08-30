Aradığı Aşkı Ekin Mert Daymaz'da Bulun Eliz Sakuçoğlu, Sevgilisi ile Cesur Paylaşım Yaptı

Murat Boz'dan sonra aşk kapılarını kapatan Eliz Sakuçoğlu, oyuncu Ekin Mert Daymaz ile tekrar aşka yelken açtı. Eliz Sakuçoğlu, instagram hesabından sevgilisi ile romantik paylaşımlar yaptı. Fotoğraflarını gizleyen Eliz Sakuçoğlu, yazdığı notlarda aşk imalarında bulunmayı ihmal etmedi. Havuz balesi videosunda ise Sakuçoğlu, sevgilisinin kollarında su yüzüne çıkışını takipçilerinin beğenisine sundu.

SOSYAL MEDYADA AŞKIYLA CESUR PAYLAŞIM YAPTI

Geçtiğimiz günlerde birlikte tatil yaparken görüntülenen Eliz Sakuçoğlu ve Ekin MertDaymaz aşkı belgelenmişti. Sosyal medya hesaplarından ilişkilerine dair bir şey paylaşmayan çiftten Eliz Sakuçoğlu, sevgilisi ile cesur paylaşım yaptı. Takipçileri, havuzda su balesi adını verdikleri videoda Eliz Sakuçoğlu'nun arkasındaki kişinin Ekin Mert Daymaz olduğu konuşuldu.