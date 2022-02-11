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Araçta tartıştığı kişiyi emniyet kemeriyle boğdu

Demirören Haber Ajansı, Tolga Tahçı - Güncel
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Araçta tartıştığı kişiyi emniyet kemeriyle boğdu

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, hafif ticari aracın sürücüsü Hakkı Öz (43), aynı araçta bulunan Buket A. (40) tarafından emniyet kemeriyle boğularak öldürüldü.

KARABAĞLAR, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, hafif ticari aracın sürücüsü Hakkı Öz (43), aynı araçta bulunan Buket A. (40) tarafından emniyet kemeriyle boğularak öldürüldü.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Aşık Veysel Mahallesi, 5733 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü Hakkı Öz, yanındaki Buket A. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Buket A, iddiaya göre sürücü koltuğundaki Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle, boğup kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli olduğu öğrenilen Öz'ün cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, Buket A.'yı evinin yakınlarında yakalayıp, gözaltına aldı.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Karabağlar, Hakkı Öz, Tragger, İzmir, Güncel, Haberler

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