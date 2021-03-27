Aracıyla 20 metrelik uçurma yuvarlanan kadın sürücü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aracıyla 20 metrelik uçurma yuvarlanan kadın sürücü öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aracıyla 20 metrelik uçurma yuvarlanan kadın sürücü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil sürücüsü 33 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kapalı kepenklerin arkasındaki partiye baskın! Yabancı uyruklu çok sayıda kişiye ceza yağdı
Kapalı kepenklerin arkasındaki partiye baskın! Yabancı uyruklu çok sayıda kişiye ceza yağdı
Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi
Hamile genç kız, sokak ortasında 16 bıçak darbesiyle katledildi! 18'ine girdiği gün evleneceklerdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil sürücüsü 33 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Alanya'nın Emişbeleni Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Ayşe Yakut (33) idaresindeki 07 AEV 961 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak 20 metrelik uçuruma yuvalandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Taklalar atarak ters duran araçtaki ağır yaralı sürücü Yakut'u ekipler bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yakut, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yoğun bakıma ünitesine alınan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gülen'in cenazesi savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildi. - ANTALYA

Aracıyla 20 metrelik uçurma yuvarlanan kadın sürücü öldü
Aracıyla 20 metrelik uçurma yuvarlanan kadın sürücü öldü
Aracıyla 20 metrelik uçurma yuvarlanan kadın sürücü öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Semih Yalçın Meral Akşener Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Cemal Can Canseven
Spor Şenol Güneş Ersun Yanal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aracıyla 20 metrelik uçurma yuvarlanan kadın sürücü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 12:28:04. #1.15#
title