Aracının içinde bileklerini kesen yaşlı adam hayatını kaybetti

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Hatipler Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki İbrahim Ö. adlı şahıs, evinin önünde bulunan park halindeki aracında bileklerini kesti. İbrahim Ö.'nün eve gelmemesi üzerine meraklanan ailesi, yaşlı adamı aramak için sokağa çıktı. İbrahim Ö.'nün aracının evin önünde park halinde olduğunu gören yakınları, araca yaklaştıklarında yaşlı adamın bileklerinin kesilmiş olduğunu fark etti.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin araçta yaptığı olay yeri incelemesinin ardından İbrahim Ö.'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.