Aracında öldürülen dolmuş şoförünün cenazesini arkadaşları aldı ADANA'da şoförlüğünü yaptığı dolmuşa binen kişinin silahlı saldırısında başından vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet Soydan'ın (30), cenazesi mesai arkadaşlarınca teslim alınarak, toprağa verildi.

ADANA'da şoförlüğünü yaptığı dolmuşa binen kişinin silahlı saldırısında başından vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mehmet Soydan'ın (30), cenazesi mesai arkadaşlarınca teslim alınarak, toprağa verildi. 17 yaşında olduğu ortaya çıkan saldırgan ise polis tarafından yakalandı.

Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde dün akşam yaşanan olayda, 01 M 0459 plakalı dolmuşa binen bir genç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı belinden çıkardığı tabancayı şoför Mehmet Soydan'a art arda ateşledi. Başına 4 kurşun isabet eden Soydan kanlar içinde kalırken, saldırgan, çıkarttığı mont ile tabancayı bir iş yerinin önüne bıraktı. Ardından da olay yerinden geçen başka bir dolmuşa binerek, kaçtı. Panik ve korku içindeki yolcuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan evli ve 2 çocuk babası şoför Mehmet Soydan doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.'ACIMIZ BÜYÜK'Adana Minibüsçiler Esnaf Odası Başkanı Nihat Sözütek, dün akşam, olay yerine yakın bir yerde otururken 5 el silah sesi duyduğunu, sonrasında da Mehmet Soydan'ın vurulduğunu öğrendiğini anlatarak, "Mehmet, elimizde büyüdü. Evladımız gibiydi. Bu zamana kadar kimseyle anlaşmazlık yaşadığını, olumsuzluğunu görmedik. Pırıl pırıl bir insandı. Kafatasına dört tane mermi isabet etmiş. Maalesef kurtarılamadı, acımız çok büyük. Emniyet güçlerimizin bu olayı çok çabuk çözeceğini biliyorum" diye konuştu.'SEBEPSİZ YERE ARKADAŞIMIZA KIYDILAR'Soydan'ın şoför arkadaşlarından Okan Tayık ise şaşkın olduklarını belirterek, "Mehmet arkadaşımız yıllardır bizim duraktaydı. Husumeti olacak biri değil, çok temiz ve dürüst bir arkadaşımızdı. Böyle elim bir olayla adının anılması, cinayete kurban gitmesi çok üzücü. Durakta başına en son olay gelecek insandı. Geride ailesi ve çocukları kaldı. Sebepsiz yere arkadaşımıza kıydılar. Allah rahmet eylesin" dedi.CENAZESİNİ ŞOFÖR ARKADAŞLARI ALDIMehmet Soydan'ın cenazasi Adana Adli Tıp Kurumu'nda uyapılan otopsi işleminin ardından bu sabah, yakınları ve meslektaşları tarafından teslim alındı. Ağabey Ahmet Soydan, kardeşinin cenazesini teslim aldığı sırada gözlarına boğuldu. Soydan'ın cenazesi Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.Öte yandan kimliği açıklanmayan şüpheli yakalanarak, çocuk şubeye götürüldü.

Kaynak: DHA