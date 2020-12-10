Aracına çarptığı sürücüyü bacağından vurdu, emniyete götürülürken annesine sarıldı
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Aracına çarptığı sürücüyü bacağından vurdu, emniyete götürülürken annesine sarıldı

10.12.2020 13:08 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:32
Aracına çarptığı sürücüyü bacağından vurdu, emniyete götürülürken annesine sarıldı

KONYA'da Hasan Ö., minibüsüyle arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü Muhammed Ali Özoğul'u çıkan tartışmada sol bacağından av tüfeğiyle vurarak, yaraladı.

KONYA'da Hasan Ö., minibüsüyle arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü Muhammed Ali Özoğul'u çıkan tartışmada sol bacağından av tüfeğiyle vurarak, yaraladı.

Gözaltına alınan Hasan Ö., polis aracına binmeden önce annesine sarılarak vedalaşırken, yaralı Özoğul, "Biz aracımızdan inerken koşarak geldi, saldırdı. Kaçtım ben. Kaçmasam mahvedecekti beni" dedi. 

Olay, saat 11.00 sıralarında Konya- Antalya çevre yolunda meydana geldi.  Hasan Ö., yönetimindeki 34 VB 4366 plakalı minibüs, Mehmet Ali Özoğul'un kullandığı 70 AV  077 plakalı otomobile arkadan çarptı. Maddi hasarın oluştuğu kazanın ardından çıkan tartışmada Hasan Ö., minibüsünden aldığı av tüfeğiyle Mehmet Ali Özoğul'a 1 el ateş etti. Tüfeği görüp kaçmaya çalışan Özoğul, bacağından yaralandı. Özoğul'un bacağına saplanan 4 saçma, gelen ambulansta sağlık görevlileri tarafından çıkartıldı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen Özoğul, bir iş için Karaman'dan geldiklerini belirterek, "Biz aracımızdan inerken koşarak geldi, saldırdı. Kaçtım ben. Kaçmasam mahvedecekti beni. Dört  tane saçma var bacağımda" dedi. 

Gözaltına alına Hasan Ö. polis aracına binmeden önce yanındaki annesine sarılıp, vedalaştı. Soruşturma sürüyor. 

  


Aracına çarptığı sürücüyü bacağından vurdu, emniyete götürülürken annesine sarıldı
Aracına çarptığı sürücüyü bacağından vurdu, emniyete götürülürken annesine sarıldı
Aracına çarptığı sürücüyü bacağından vurdu, emniyete götürülürken annesine sarıldı
Aracına çarptığı sürücüyü bacağından vurdu, emniyete götürülürken annesine sarıldı
Aracına çarptığı sürücüyü bacağından vurdu, emniyete götürülürken annesine sarıldı
Aracına çarptığı sürücüyü bacağından vurdu, emniyete götürülürken annesine sarıldı
Aracına çarptığı sürücüyü bacağından vurdu, emniyete götürülürken annesine sarıldı
Aracına çarptığı sürücüyü bacağından vurdu, emniyete götürülürken annesine sarıldı
Aracına çarptığı sürücüyü bacağından vurdu, emniyete götürülürken annesine sarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet IŞIK

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