Aracın stepnesinden 2 kilo 950 gram esrar çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aracın stepnesinden 2 kilo 950 gram esrar çıktı

AA, Alaeddin Çoğal - Güncel
 - Güncelleme:
Aracın stepnesinden 2 kilo 950 gram esrar çıktı

Adana'da, yedek lastiğine gizlenmiş 2 kilo 950 gram esrar ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 zanlı tutuklandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'da, yedek lastiğine gizlenmiş 2 kilo 950 gram esrar ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda uygulama sırasında bir hafif ticari aracı durdurdu.

Sürücü Mustafa D. (35) ve yanındaki Burcu A'nın (28) hareketlerinden şüphelenen ekipler, araçta narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin tepki verdiği yedek stepneyi kesen polis, 2 kilo 950 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aracın stepnesinden 2 kilo 950 gram esrar çıktı

Aracın stepnesinden 2 kilo 950 gram esrar çıktı

AA / Alaeddin Çoğal - Güncel

Narkotik, Tarsus, Adana, Esrar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title