Aracın hurdaya döndüğü kazada emniyet kemeri hayat kurtardı
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Aracın hurdaya döndüğü kazada emniyet kemeri hayat kurtardı

Aracın hurdaya döndüğü kazada emniyet kemeri hayat kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasına, 2 kişi yaralandı.

Konya'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasına, 2 kişi yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde emniyet kemeri takılı olan sürücü ve eşi kazadan şans eseri yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, Konya - Aksaray karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Yunus A. (66) idaresindeki 42 ACT 779 plakalı Opel marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole takla attı. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken sürücü ve yanında bulunan eşi Şengün A. (63) emniyet kemerlerinin takılı olması nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücülerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anında yolda geçen bir kadın doktor hafif yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansın gelmesiyle yaralılar, Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KONYA

Aracın hurdaya döndüğü kazada emniyet kemeri hayat kurtardı
Aracın hurdaya döndüğü kazada emniyet kemeri hayat kurtardı
Aracın hurdaya döndüğü kazada emniyet kemeri hayat kurtardı
Aracın hurdaya döndüğü kazada emniyet kemeri hayat kurtardı
Aracın hurdaya döndüğü kazada emniyet kemeri hayat kurtardı
Aracın hurdaya döndüğü kazada emniyet kemeri hayat kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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