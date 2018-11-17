Aracın Çarptığı Yavru Ayı Sergileniyor

Kargı'da bir aracın çarparak telef ettiği boz ayı yavrusu tahnit(dolgu) işlemi yapılarak sergilenmeye başlandı.

Geçtiğimiz Ekim ayında Kargı ilçesine bağlı Uzunyurt Köyü yakınlarında bir aracın çarpması sonucu telef olan boz ayı yavrusunu gören vatandaşlar durumu Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber vermiş ve olay yerine gelen ekipleri boz ayı yavrusunu tahnit yapılmak üzere teslim almışlardı.

Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan boz ayı yavrusunun tahnit işlemi tamamlanarak Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde sergilendiği öğrenildi. - ÇORUM