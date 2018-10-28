Aracın Çarptığı Köpeğe Üniversite Öğrencisinden Şefkat Eli

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir aracın çarptığı köpek yaralandı. Olaya tanık olan bir üniversite öğrencisi, yaralı köpek üşümesin diye hırkasını üzerine örttü.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sabah saatlerinde sürücüsü ve plakası belli olmayan bir araç 5 aylık köpeğe çarptı. Evinin balkonundan yaralı köpeği gören Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tıbbi Sekreterlik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Sevde Erdem, köpeğin üşüdüğünü fark etti. Hemen aşağıya inen kız öğrenci, hırkasını köpeğin üzerine örttü. Kaza yerine çağrılan özel veteriner Yusuf Yıldızgil, köpeğin çarpmaya dayalı kaslarında zedelenme olduğunu ama önemli bir durum olmadığını, kısa zamanda toparlayacağını belirtti.

Sevde Erdem, tüm canlılara merhamet edilmesi gerektiğini belirterek, "Evde oturduğum esnada bir hayvan sesi çığlığı duydum. Bir baktım yolun ortasında köpek bas bas bağırıyor. Hiç kimse dönüp bakmıyor. Koşa koşa 5. kattan aşağı indim, yanına gelene kadar vatandaşlardan biri köpeği refüje bırakıp uzaklaştı. Ben yaralı köpeğin yanına geldim, sarılıp öptüm, sakinleştirmeye çalıştım. Sonra üşümesin diye hırkamı çıkartıp üzerine kapattım. İnsanlar merhametli ve vicdanlı olmalı, nefes alan her canlıya merhamet edilmeli. Bu sadece insan için değil, insanlara, bebeğe, yaşlıya, kadına değil, tüm canlılara merhamet edilmelidir. Şimdi o aracı arıyorum, kameralara bakmak için. Burada insanların hayvanlara bakış açısı çok önemlidir. Burada barınak yapılıyormuş, elimden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırım" dedi.

Yaralı köpek, daha sonra İslahiye'de yapımı devam eden barınağa götürüldü. - GAZİANTEP