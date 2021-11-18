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Aracın çarptığı kedi tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aracın çarptığı kedi tedavi altına alındı

Malatya'da bir aracın çarpıp kaçtığı kedi klinikte tedavi altına alındı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da bir aracın çarpıp kaçtığı kedi klinikte tedavi altına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü basın bülteninde yer alan bilgiye göre, İnönü Caddesi'nde bir aracın çarpması sonucu yaralanan sokak kedisi Malatya Veteriner Kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.

Kediye çarpan araçla ilgili tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. - MALATYA

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