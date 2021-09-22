Aracın çarpması sonucu yaralanan kedi Diyarbakır'da tedavi edilecek
AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir aracın çarpması sonucu ayağından yaralanan kedi Diyarbakır'da tedavi görecek.
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir aracın çarpması sonucu ayağından yaralanan kedi Diyarbakır'da tedavi görecek.
Ergani'de bir kedi yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu yaralandı.
Bölgeden geçen ve durumu fark eden kişi kediyi veterinere götürdü.
Kedi buradaki ilk müdahalenin ardından Ergani Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince tedavi için Diyarbakır'a götürüldü.
AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri