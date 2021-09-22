Aracın çarpması sonucu yaralanan kedi Diyarbakır'da tedavi edilecek - Haberler
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Aracın çarpması sonucu yaralanan kedi Diyarbakır'da tedavi edilecek

AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Aracın çarpması sonucu yaralanan kedi Diyarbakır'da tedavi edilecek

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir aracın çarpması sonucu ayağından yaralanan kedi Diyarbakır'da tedavi görecek.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir aracın çarpması sonucu ayağından yaralanan kedi Diyarbakır'da tedavi görecek.

Ergani'de bir kedi yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

Bölgeden geçen ve durumu fark eden kişi kediyi veterinere götürdü.

Kedi buradaki ilk müdahalenin ardından Ergani Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince tedavi için Diyarbakır'a götürüldü.

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aracın çarpması sonucu yaralanan kedi Diyarbakır'da tedavi edilecek - Haberler
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