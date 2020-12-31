Aracın camına bırakılan not kedinin kurtarılmasını sağladı
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Aracın camına bırakılan not kedinin kurtarılmasını sağladı

31.12.2020 20:16 | Son Güncelleme: 31.12.2020 20:20
Aracın camına bırakılan not kedinin kurtarılmasını sağladı

DÜZCE'de, Ahmet Soylu aracının camında "Aracın motor kısmına kedi girdi.

DÜZCE'de, Ahmet Soylu aracının camında "Aracın motor kısmına kedi girdi. Çıkaramadık dikkat edin" yazılı notu görünce itfaiyeye haber verdi. Araç çekici ile tamirhaneye götürülürken, itfaiye yavru kediyi araçtan çıkardı. 

Düzce'de, Ahmet Soylu havanın güneşli olmasını fırsat bilerek ailesi ile birlikte zaman geçirmek için Melen Su Parkına gitti. Parkta ailesi ile dolaşan Soylu bir süre sonra aracına döndüğünde camında "Aracın motor kısmına kedi girdi. Çıkaramadık dikkat edin" yazılı notu gördü. Bunun üzerine aracın motor kısmını kontrol eden Soylu kediyi almaya çalışırken yavru kedi ilk olarak aracın lastiklerinin arasına ardından ise aracın altında bulunan stepne boşluğuna kaçtı. Kediyi yakalayamayan Soylu durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de uzun uğraşları sonrası aracın altından çıkarılamayan kediyi kurtarmak için araç çekici ile sanayiye çekildi. Araç kaldırıldıktan sonra itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yavru kedi bulunduğu yerden çıkarılarak hayvan barınağına götürüldü.Ahmet Soylu, "Arabanın yanına geldiğimde camında yazı gördüm. Baktım arabanın motor kısmından ses geliyor oradan arabanın teker kısmına kaçtı. Oradan da stepnenin içine kaçtı." dedi. 


Aracın camına bırakılan not kedinin kurtarılmasını sağladı
Aracın camına bırakılan not kedinin kurtarılmasını sağladı
Aracın camına bırakılan not kedinin kurtarılmasını sağladı
Aracın camına bırakılan not kedinin kurtarılmasını sağladı
Aracın camına bırakılan not kedinin kurtarılmasını sağladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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