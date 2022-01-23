Aracı arza yapan ve donma tehlikesi geçiren şahsı jandarma kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aracı arza yapan ve donma tehlikesi geçiren şahsı jandarma kurtardı

Aracı arza yapan ve donma tehlikesi geçiren şahsı jandarma kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ'da aracı arza yapan ve donma tehlikesi geçiren şahıs, jandarma tarafından kurtarıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Elazığ'da aracı arza yapan ve donma tehlikesi geçiren şahıs, jandarma tarafından kurtarıldı.

Olay, Palu ilçesi Baltaşı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Baltaşı köyü Hacı Kamber Çeşme Mevkiinde 4 aracın mahsur kaldığı ihbarı geldi. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4x4 araçlarla Bozçanak köyü yol ayrımına kadar gidebildi. Ardından ekipler, yürüyerek kar ve tipi altında yaklaşık 500 metre yürüyerek aracı arıza yapan ve donma tehlikesi geçiren Mehmet Dolakay'a (40) ulaştı. Mehmetçik tarafından kurtarılan Dolakay, Kayaönü köyüne getirildi.

Isınması sağlanan Dolakay'ın sağlık durumun iyiye gittiği öğrenildi.

(Rıdvan Yeşilırmak/İHA)

Aracı arza yapan ve donma tehlikesi geçiren şahsı jandarma kurtardı

Aracı arza yapan ve donma tehlikesi geçiren şahsı jandarma kurtardı

Aracı arza yapan ve donma tehlikesi geçiren şahsı jandarma kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Jandarma, Baltaşı, Elazığ, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title