Araç sahiplerine kış lastiği hatırlatması

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile yük ve yolcu taşıyan araç sürücülerine 1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği kullanım zorunluluğu hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada, "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesi uyarınca ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanması zorunludur. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçer. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Seyir esnasında herhangi bir sebeple değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastikler de kış lastiği olmak zorundadır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesi gereğince kış lastiği denetimlerinde ihlali tespit edilen araçlara 846 TL idari para cezası uygulanmaktadır" denildi.

Ayrıca zorunluluğun yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik olduğu, bunların dışında kalan hususi araçlar için kış lastiği zorunluluğu olmamakla birlikte, can ve mal güvenliği için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasının tavsiye edildiği belirtildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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