Araç sahipleri dikkat | Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2021 oranları açıklandı. İşte MTV sorgulama ekranı

Araç sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biriside MTV 2021 ne kadar oldu. Araç sahipleri 2021 yılında ne kadar motorlu taşıtlar vergisi ödeyecek? MTV zammı belli oldu mu? MTV zammı ne kadar? Hangi araca ne kadar MTV ödenecek? MTV 1. taksit ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2021 oranları ve MTV sorgulama ekranı

Araç sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biriside MTV 2021 ne kadar oldu. Araç sahipleri 2021 yılında ne kadar motorlu taşıtlar vergisi ödeyecek? MTV zammı belli oldu mu? MTV zammı ne kadar? Hangi araca ne kadar MTV ödenecek? MTV 1. taksit ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2021 oranları ve MTV sorgulama ekranı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) 2021

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilerek, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2020 için yüzde 9,11 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.

Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 9,11 oranında artacak. Öte yandan bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da belirtildi.

2021 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR OLDU?

Motorlu Taşıtlar Vergisi için artış oranı da yeniden değerleme oranı ile belirleniyor. Yeniden değerleme oranı %9,11 olarak tespit edildi. Dolayısıyla 2021 MTV ücretleri de bu orana göre artış gösterecek. MTV ne kadar sorusuna yanıt olarak tutarları belirleyen iki kıstas ve matrah farkı bulunuyor. Tescil tarihi 01.01.2018 öncesi araçlar için yaş ve motor hacmine göre MTV hesaplama yapılıyor.

01.01.2018 sonrası tescil tarihi olan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve araç matrahına göre motorlu taşıtlar vergisi hesaplama işlemi gerçekleştiriliyor. İşte gelecek sene araç sahiplerinin ödeyeceği 2021 MTV tutarları ve tüm detaylar…

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) 2021 - 1

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) 2021 - 2

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL OLAN ARAÇLAR

1-3 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 964 lira

2021 MTV: 1051 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1499 lira

2020 MTV: 1678 lira

2021 MTV: 1830 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş



1601-1800 cc

2019 MTV: 2647 lira

2020 MTV: 2964 lira

2021 MTV: 3234 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 4170 lira

2020 MTV: 4670 lira

2021 MTV: 5095 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 600 lira

2020 MTV: 672 lira

2021 MTV: 733 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 lira

2020 MTV: 1258 lira

2021 MTV: 1372 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2068 lira

2020 MTV: 2316 lira

2021 MTV: 2526 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 3211 lira

2020 MTV: 3596 lira

2021 MTV: 3923 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 336 lira

2020 MTV: 376 lira

2021 MTV: 410 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 652 lira

2020 MTV: 730 lira

2021 MTV: 796

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 1218 lira

2020 MTV: 1364 lira

2021 MTV: 1488 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 1888 lira

2020 MTV: 2114 lira

2021 MTV: 2306 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc

Matrahı 51 bin 800 liraya kadar

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 964 lira

2021 MTV: 1051 lira

Matrahı 51 bin 800 - 90 bin 800 lira arası

2019 MTV: 946 lira

2020 MTV: 1059 lira

2021 MTV: 1155 lira

Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü

2019 MTV: 1033 lira

2020 MTV: 1156 lira

2021 MTV: 1261 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

1601-1800 cc

Matrahı 129 bin 800 lira

2019 MTV: 2911 lira

2020 MTV: 3260 lira

2021 MTV: 3557 lira

1601-1800 cc

Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü

2019 MTV: 3176 lira

2020 MTV: 3557 lira

2021 MTV: 3881 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

1801-2000 cc

Matrahı 129 bin 800 lira

2019 MTV'si: 4586 lira

2020 MTV'si: 5136 lira

2021 MTV: 5603 lira

1801-2000 cc

Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü

2019 MTV'si: 5003 lira

2020 MTV'si: 5603 lira

2021 MTV: 6113 lira

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