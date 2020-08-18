Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
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Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti

İstanbul'da aracın içinde müşteriler olmasına rağmen aldırış etmeden at yarışı oynayan taksici, araçtaki müşteri tarafından görüntülendi.

18.08.2020 15:09 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:30

Son dönemlerde gündemden düşmeyen taksicilerle ilgili bir skandal daha patlak verdi. İstanbul Bahçelievler'de bir taksi şoförü, aracına müşteri aldıktan sonra seyir halinde ilerlerken at yarışı oynamaya başladı.

MÜŞTERİYE BİLE ALDIRIŞ ETMEDİ

Taksi şoförü akan trafikte, aracın içinde müşteriler olmasına rağmen aldırış etmeden at yarışı oynamaya devam etti. Umursamaz davranışıyla hem araç içinde olan yolcuların canını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını hiçe sayan şoförün o anları, taksideki müşteri tarafından böyle görüntülendi.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Haber Yorumları (3)
DORUK KOR: Tüyoo sağlam ki son yarışını oynamiştir malumm batti balik yan gider ya batak ya çıkak demistir hahahaha
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GEREKSİZ İNSAN TOPLULUĞU: Niye şaşırıyorsunuz ki hangisi düzgün, şoförlük iş veya meslek ise her gün ben 2 meslek veya iş icra ediyorum
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FAKO: Devletin suçu
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