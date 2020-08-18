Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti İstanbul'da aracın içinde müşteriler olmasına rağmen aldırış etmeden at yarışı oynayan taksici, araçtaki müşteri tarafından görüntülendi.

Son dönemlerde gündemden düşmeyen taksicilerle ilgili bir skandal daha patlak verdi. İstanbul Bahçelievler'de bir taksi şoförü, aracına müşteri aldıktan sonra seyir halinde ilerlerken at yarışı oynamaya başladı.

MÜŞTERİYE BİLE ALDIRIŞ ETMEDİ

Taksi şoförü akan trafikte, aracın içinde müşteriler olmasına rağmen aldırış etmeden at yarışı oynamaya devam etti. Umursamaz davranışıyla hem araç içinde olan yolcuların canını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını hiçe sayan şoförün o anları, taksideki müşteri tarafından böyle görüntülendi.

İşte o anlara ilişkin kareler;