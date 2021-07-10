Araç kapasitesini arttıran bagajların satışı arttı
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Araç kapasitesini arttıran bagajların satışı arttı

Araç kapasitesini arttıran bagajların satışı arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Özellikle tatilcilerin tercih ettiği port bagajlar, araç hacmini 370 litreye kadar arttırıyor.

Özellikle tatilcilerin tercih ettiği port bagajlar, araç hacmini 370 litreye kadar arttırıyor. Bagajları satışında tatil sezonuna bağlı olarak artış yaşanıyor.

Özellikle yaz aylarında seyahat eden vatandaşların kullandığı, araç üzerine monte edilen port bagajlar 370 litre iç hacmiyle 50 kilograma kadar eşya taşıyabiliyor. Kampa veya tatile gidecek olan vatandaşların vazgeçilmezi olan port bagajların satışında artış yaşanıyor. Kolay çıkarılıp takılması nedeniyle çokça tercih edilen araç aparatları tatilcilere kolaylık sağlıyor.

Yaz aylarının gelmesiyle port bagajlarının satışındaki artışı değerlendiren araç aksesuar satıcısı İsa Gazey, bagajların kullanımı ve montesi hakkında bilgi verdi. En çok yaz aylarında tercih edilen bagajlar hakkında İsa Gazey, "İnsanlar bagaj kapasitesini artırmaya inşaların daha çok ihtiyacı var. Yazın özellikle haziran aylarında bu bagaj satışlarımız artıyor. Araçların tavan kısmına monte ediliyor. Bu bağalar aracın bagaj kapasitesini 390 litre arttırıyor ve 75 kilograma kadar taşıyor. Hem aracın dengesi açısından bozmuyor hem de çok fazla yük binmedikçe üzerine aracın tavan kısmına zara vermiyor. Fiyatları, 1100 ile 1300 lira arsında değişiyor. Açık bagajlar sadece iskelet şekilde, onlar da 440 ile 540 lira arasında değişiyor" diye konuşarak bilgi verdi. - ESKİŞEHİR

Araç kapasitesini arttıran bagajların satışı arttı
Araç kapasitesini arttıran bagajların satışı arttı
Araç kapasitesini arttıran bagajların satışı arttı
Araç kapasitesini arttıran bagajların satışı arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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