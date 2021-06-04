ARAÇ ÇARPAN KAPLUMBAĞA, AMELİYATINDAN 2 GÜN SONRA ÖLDÜ
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ARAÇ ÇARPAN KAPLUMBAĞA, AMELİYATINDAN 2 GÜN SONRA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu kabuğu ve iç kısımlarından ağır darbe alan kaplumbağa, 2 veteriner, 1 diş hekimi tarafından ameliyat edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu kabuğu ve iç kısımlarından ağır darbe alan kaplumbağa, 2 veteriner, 1 diş hekimi tarafından ameliyat edildi.

2 gün yaşam mücadelesi veren kaplumbağa öldü.

Anamur- Gazipaşa D-400 karayolu üzerinde geçen çarşamba günü bir aracın çarpmasıyla kabuğu çeşitli yerlerinden kırılan ve iç kısımlarından ağır darbe alan kaplumbağa, duyarlı bir vatandaş tarafından bulunduğu yol üzerinden alınarak, Gazipaşa'da veteriner hekim Ali Tarık Tepe'nin polikliniğine getirildi. Yaralı kaplumbağa için 2'si veteriner hekim, 1 diş hekiminden oluşan ameliyat ekibi oluşturuldu. Veteriner hekim Tepe, Gazipaşa Belediyesi Veteriner Hekimi Sinem Polat ile Diş Hekimi Öznur Demiral, yaklaşık 3 saatlik operasyonla kaplumbağanın kabuk içindeki parçalanmış bölümleri ve dış kabuğu eski haline getirdi. 2 gün yaşam mücadelesi veren kaplumbağa, öldü.

Kaplumbağanın ameliyatını yapan veteriner hekim Ali Tarık Tepe, "Parçalanan bütün kabuk kısmını tutturarak muhafaza altına aldık ve bütün parçaları bir araya getirdik. Açık kalan kısımları, karınca, diğer böceklerden korumak amacıyla kapatması için diş hekimi Öznur Demiralı'dan yardım aldık. Kaplumbağa gayet sağlıklıydı. 2 gün yaşattık. Öldüğü için üzgünüz. İlk belirtileri çok iyiydi, ama kaybettik" dedi.

ARAÇ ÇARPAN KAPLUMBAĞA, AMELİYATINDAN 2 GÜN SONRA ÖLDÜ
ARAÇ ÇARPAN KAPLUMBAĞA, AMELİYATINDAN 2 GÜN SONRA ÖLDÜ
ARAÇ ÇARPAN KAPLUMBAĞA, AMELİYATINDAN 2 GÜN SONRA ÖLDÜ
ARAÇ ÇARPAN KAPLUMBAĞA, AMELİYATINDAN 2 GÜN SONRA ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ARAÇ ÇARPAN KAPLUMBAĞA, AMELİYATINDAN 2 GÜN SONRA ÖLDÜ - Haberler
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