Arabeskin Aşık Kadınları konusu nedir? NTC Medya tarafından çekimleri gerçekleştirilen 67 kişiyle yapılan röportajların yayınlanacağı Arabeskin Aşık Kadınları adlı belgesel dönemin efsanevi arabesk şarkıcı kadınların hikayelerine ışık tutacak. Exxen'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Arabeskin Aşık Kadınları hakkında Arabeskin Aşık Kadınları oyuncuları kimler? Arabeskin Aşık Kadınları konusu nedir? Arabeskin Aşık Kadınları fragmanı izle! araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar haberimizde..

ARABESKİN AŞIK KADINLARI KONUSU NEDİR?

Milyonları etkileyen arabesk müziğin erkek starları baba, imparator ve kral olurken; kadın yıldızları kaybetti, kaybettirildi. Kimi aldatıldı, kiminin her şeyi elinden alındı, yüzüne kezzap atıldı, kimi şaibeli bir trafik kazasında can verdi. Arabeskin kadınları, neden söyledikleri şarkılarda anlattıkları hikayelerin kahramanı oldu? Bu belgesel, erkek iktidarının gölgesindeki bu melankolik dünyada kaybolan kadınların izini sürüyor.

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ARABESKİN AŞIK KADINLARI OYUNCULARI

Aralarında Azize Gencebay, Bergen, Biricik, Esengül, Gülden & Neşe Karabocek, Semiha Yankı, Kibariye, Cansever, Tüdanya, Yıldız Tezcan, Mine Koşan, Kamuran & Gönül Akkor ve Huri Sapan gibi yıldız isimlerinde yer aldığı Arabeskin Aşık Kadınları adlı belgeselin büyük bir ilgi görmesi bekleniyor.

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