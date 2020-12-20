Kısıtlamada arabasıyla yakalandı, "Çocuk bezi almaya çıkmıştım, affedin" dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamada arabasıyla yakalandı, "Çocuk bezi almaya çıkmıştım, affedin" dedi

20.12.2020 09:10 | Son Güncelleme: 20.12.2020 09:54

Tekirdağ'da ekipler kısıtlama kapsamında denetim yaptığı sırada arabasıyla markete giden bir vatandaşı durdurdu. "Çocuk bezi almaya çıktım bir kere olsun affedin" diyen vatandaş cezadan kaçamadı.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara göz açtırmıyor. Yiğit Polis Merkezi ekipleri tarafından Hükümet Konağı civarında sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetim yapıldı. Araçlarıyla sokağa çıkması neticesinde belgesi ve kısıtlamadan muaf olmayanlara ceza kesildi.

"ÇOCUK BEZİ ALMAYA ÇIKMIŞTI"

Durdurulan bir otomobilin sürücüsü, "Çocuk bezi almaya çıkmıştım, bir kez olsun affedin" dese de 3 bin 150 lira ceza yemekten kurtulamadı.

Kısıtlamada arabasıyla yakalandı, 'Çocuk bezi almaya çıkmıştım, affedin' dedi

"GETİRİN O ZAMAN YEMEĞİMİ EVE"

Ekmek ve yiyecek almaya çıktığını ifade eden başka bir sürücü ise, "Şuradan ekmek ve yiyecek alacaktım. Getirin o zaman yemeğimi eve" diyerek sitem etti. Sürücüye cevap veren polis memuru ise, "Siz dışarı çıkmayın yeter ki, gerekirse ben getiririm" dedi.

Kısıtlamada arabasıyla yakalandı, 'Çocuk bezi almaya çıkmıştım, affedin' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Varank Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Seda Bakan Fatma Girik İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Mbaye Diagne Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Temmuz Otomobil Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamada arabasıyla yakalandı, "Çocuk bezi almaya çıkmıştım, affedin" dedi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 09:54:39. #1.14#
title