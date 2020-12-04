Arabasını çalmaya çalışan şahsı böyle kovaladı
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Arabasını çalmaya çalışan şahsı böyle kovaladı

04.12.2020 15:40 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:42

Arabasını çalmaya çalışan şahsı böyle kovaladı Bursa'da bir arabayı çalmaya çalışan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

Arabasını çalmaya çalışan şahsı böyle kovaladı

BURSA - Bursa'da bir arabayı çalmaya çalışan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı. Araç sahibinin kovaladığı şahıs kayıplara karıştı.

Olay Yıldırım ilçesinde sabaha karşı meydana geldi. Arabayatağı Mahallesi'nde bir apartmanın önünde park halindeki kapalı kasa kamyoneti gözüne kestiren şahıs arabayı çalmaya çalıştı. Arabayı düz kontak yaparak çalıştıran şahıs, sokaktan geri geri aracı çıkarmaya çalıştığı sırada, aracın sahibi gürültüye uyanarak dışarı çıktı. Araç sahibini gören şahıs arabayı bırakarak kaçmaya başlarken, kısa süreli kovalamaca yaşandı. O anlar başka bir binada bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, şahıs kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis zanlıyı arıyor.

Arabasını çalmaya çalışan şahsı böyle kovaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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