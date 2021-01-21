Arabasını böyle dezenfekte etti
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Arabasını böyle dezenfekte etti

21.01.2021 01:46 | Son Güncelleme: 21.01.2021 01:50
Arabasını böyle dezenfekte etti

Ünlü oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı

Tek başına sahilde yürüyüş yapan oyuncu, basın mensuplarıyla sohbet etti. Eşi Nurdan Beşen'in hamileliğinin rahat geçtiğini söyleyen İbrahim Büyükak, bebeklerinin cinsiyetinin yakın zamanda belli olacağını söyledi.

DEZENFEKTANI YANINDAN AYIRMIYOR

Başarılı oyuncu, valeye bıraktığı aracını teslim alırken elindeki dezenfektan dikkat çekti. Komedyenin Covid-19 salgınına karşı arabasını dezenfekte ettiği görüldü.

Kaynak: Snob Magazin

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