Arabasını böyle dezenfekte etti
21.01.2021 01:46 | Son Güncelleme: 21.01.2021 01:50
Ünlü oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı
Tek başına sahilde yürüyüş yapan oyuncu, basın mensuplarıyla sohbet etti. Eşi Nurdan Beşen'in hamileliğinin rahat geçtiğini söyleyen İbrahim Büyükak, bebeklerinin cinsiyetinin yakın zamanda belli olacağını söyledi.
DEZENFEKTANI YANINDAN AYIRMIYOR
Başarılı oyuncu, valeye bıraktığı aracını teslim alırken elindeki dezenfektan dikkat çekti. Komedyenin Covid-19 salgınına karşı arabasını dezenfekte ettiği görüldü.
Kaynak: Snob Magazin