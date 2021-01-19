İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü
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İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü

19.01.2021 07:36 | Son Güncelleme: 19.01.2021 08:19
İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü

İş görüşmesi için İzmir'e giden ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ve arkadaşı, dönüş yolunda kaza geçirdi. İkili, takla atan araçtan emniyet kemerleri sayesinde yara almadan çıktı.

Tolgahan Sayışman, geçen hafta bir iş görüşmesi için Tuncay isimli yakın arkadaşıyla beraber karayoluyla İzmir'e gitti. İkili, dönüş yolunda Yalova civarında kaza geçirdi. Sürücü koltuğunda oturan Sayışman'ın arkadaşı, önlerinde kaza yapan başka bir araca vurmamak için manevra yapınca araç takla attı.

Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü

EMNİYET KEMERİ KURTARDI

Tolgahan Sayışman ve arkadaşı, aracın hava yastıkları ve takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri ve jandarmanın yardımıyla araçlar çekildi. Sayışman ile arkadaşı önce hastaneye kaldırıldı, ardından özel bir araçla evlerine gönderildi.

Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü

EŞİ VE OĞLUYLA GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞMIŞTI

Geçen hafta geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen Tolgahan Sayışman, önceki gün evinin bahçesinde ailesiyle kar keyfi yaptı. Sayışman ve eşi Almeda Abazi, oğulları Efehan'la çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (5)
FERHAT: Allah kormuş . . . Araç sahipleri kardeşlerim , artık havalar soğuk yerlerde buzlanma var o yüzden ani kaymalar yaşanıyor yollarda dikkat edin. . . Allah hepinizi ailenize çocuklarınıza bağışlasın. .
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VDH: Bu dünyada parası olana bisey olmaz o kazayı tofaşla yapsan değil kemer urganla kendini koltuğa bağlasan ortadan ikiye ayrılırsın
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BJK: Ozaman almayacaksin curuk carik araba yada bakimini iyi yaptiracaksin sekil yapacam diye gereksiz oynama yapmayacaksin arabanla aranin haddi bilecen ona gore hiz yapacaksin gerisi kader istersen 3 milyonluk arabaya bin ecel geldimi kurtulusun yok ister 58 tane airbag olsun sen tedbirini al.gerisini rabbime birak
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