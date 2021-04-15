Araban Kaymakamlığı, Ulaş ilçesinde öksüz ve yetim çocuklara oyuncak gönderdi

Gaziantep Araban Kaymakamlığı tarafından Sivas'ın Ulaş ilçesindeki öksüz ve yetim çocuklara çeşitli hediyeler gönderildi.

Gaziantep Araban Kaymakamlığı tarafından Sivas'ın Ulaş ilçesindeki öksüz ve yetim çocuklara çeşitli hediyeler gönderildi.

Araban Kaymakamlığı tarafından "Yetim Gülerse Dünya Güler" sloganıyla proje başlatıldı.

Proje kapsamında Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Ulaş'ta yaşayan öksüz ve yetim çocuklara oyuncak desteğinde bulundu.

Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, AA muhabirine, teslim aldıkları oyuncakları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından belirlenen öksüz ve yetim çocuklara dağıttıklarını söyledi.

Nayman, duyarlı davranışından dolayı Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'ya ve projeye bağışlarıyla destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

r.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban