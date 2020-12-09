Araban Kaymakamlığı öksüz ve yetimlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor

- Araban Kaymakamlığı öksüz ve yetimlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesi kapsamında ilçedeki yetim ve öksüz çocuklara oda takımı, bilgisayar, kitap ve çeşitli hediyeler verildi.

- Araban Kaymakamlığı öksüz ve yetimlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesi kapsamında ilçedeki yetim ve öksüz çocuklara oda takımı, bilgisayar, kitap ve çeşitli hediyeler verildi.

Araban ilçe Kaymakamlığı koordinesinde Nisan 2020 tarihinde başlatılan, SYDV Müdürlüğü tarafından desteklenen "Yetim Gülerse Dünya Güler" projesi kapsamında ilçedeki yetimlerin yüzleri güldürülüyor. Proje kapsamında 13 yetim ve öksüz çocuğa daha çocuk odası takımı kurularak, bilgisayar, kitap ve çeşitli hediyeler verildi.

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, "Nisan 2020 tarihinde kaymakamlığımızca başlatılan ve 8 aydır devam eden "Yetim Gülerse Dünya Güler" projemizin 5'inci etabında ilçe merkezi ve kırsalında ikamet eden 13 yetim ve öksüz çocuğumuzun yaşadığı 6 çocuk odası takımı daha kurduk, bilgisayar, kitap ve çeşitli hediyelerle yüzlerini güldürdük. 8 ayda toplamda 56 ailemiz ve 157 yetim ve öksüz ihtiyaç sahibi çocuğumuzun hayallerini gerçekleştirerek yüzleri güldürdük. Her bir odayı ortalama 13 bin TL harcanıyor. Odalar için toplamda yaklaşık 720 bin TL bütçe harcadık. Projemiz ilçemizdeki tüm yetim ve öksüzlerimizin hayalleri gerçekleşene kadar devam edecektir" dedi.

Projenin 5'inci etabı açılışını yapan Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ve eşi Nesrin Mutlu'ya AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, AK Parti Araban ilçesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Çobanoğlu ve Araban ilçesi SHM Müdürü Murat Tilki eşlik etti.

13 yetim ve öksüz çocuk kendileri için çocuk odası takımı kurup bilgisayar, kitap ve çeşitli hediyeler veren Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'ya teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı