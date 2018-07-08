Araban Karpuzu Ağızları Tatlandırmaya Başladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde yetiştirilen ve lezzetiyle ağızları tatlandıran Araban karpuzu hasat edilmeye başlandı.

Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Araban karpuzunda ilk hasadın, üreticilerden Ahmet Kısa'nın bostanında yapıldığını bildirdi.

Araban'da yetiştirilen karpuzun tümüyle organik olduğunu ifade eden Doğan, "Lezzeti ve tadıyla Türkiye genelinde 'Araban baklavası' olarak biliniyor. Ünü yurt dışına kadar yayılmış durumda. Bu yıl Araban Ovası'nda sınırlı olarak ekimi gerçekleştirdi. Alıcıların acele etmesi gerekir." dedi.