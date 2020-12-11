Araban Esnaf Odası Başkanı Ahmet Karakuş'un babası vefat etti
11.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:49
Araban Esnaf Odası Başkanı Ahmet Karakuş'un babası Hasan Karakuş vefat etti.
Araban Esnaf Odası Başkanı Ahmet Karakuş'un babası Hasan Karakuş vefat etti.
Gaziantep'teki bir özel hastanede bir süredir tedavi gören 73 yaşındaki Hasan Karakuş, hayatını kaybetti.
İlçede kasaplık yapan Hasan Karakuş, 6 çocuk babası idi.
Karakuş'un kalp ve akciğer yetmezliği bulunduğu ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama