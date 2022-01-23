Araban'da mahsur kalan hastaların imdadına belediye yetişti

Gaziantep'in Araban ilçesinde kar yağışından dolayı kapanan iki mahallede mahsur kalan iki vatandaşın imdadına Araban Belediyesi ekipleri yetişti.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kar yağışından dolayı kapanan iki mahallede mahsur kalan iki vatandaşın imdadına Araban Belediyesi ekipleri yetişti. İş makineleriyle alınan hastalar 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışı kent merkezinin yanı sıra ilçeleri de etkiledi. Araban'da çok sayıda mahallenin yolu kar yağışından dolayı kapandı. 112 Acil Sağlık ekipleri yolların kapanmasından dolayı ilçeye bağlı Beydilli ve Hisar Mahallelerinde yaşayan iki vatandaşa ulaşamadı. Başkan Hasan Doğru'nun talimatı üzerine harekete geçen belediye ekipleri kapalı yolun açılması için yoğun çaba sarf etti. Yolun açılmasının ardından biri kalp diğeri ise astım hastası olan vatandaşa ulaşan belediyeye ait iş makineleri, hastaları evlerinden alarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Hasta iki vatandaş ilk müdahalenin ardından ambulansla, Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Hastaları iş makinelerimiz aldı"

Yoğun kar yağışının ilçe genelindeki tüm yolları kapattığını aktaran Başkan Doğru, "İki kırsal mahallemizde hastalarımıza jandarma ve sağlık ekipleri ulaşamadı. İş makinelerimiz ve ekiplerimiz yolu açmak için yoğun çaba gösterdi. Yolları tek yönlü olarak ulaşıma açtık. Önde iş makinelerimiz ilerledi, arkadan ise ambulans geldi. Hastaları iş makinelerimiz evlerinden alıp ambulansa teslim etti" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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