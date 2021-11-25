Araban'da kadınlar şiddete karşı bilgilendirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde, kadınlar dağıtılan broşürlerle kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü, Araban Kaymakamlığı, Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdürlüğünce, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle polis ekipleri, farkındalık oluşturmak için bilgilendirici broşürler dağıttı.

Araban ve Yavuzeli ilçeleri Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdürü Murat Tilki, gazetecilere, kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında olduklarını söyledi.

Bu anlamda kentlerin belirli noktalarına afişler astıklarını, kadınların da broşürlerle bilgilendirildiğini aktaran Tilki, kadınların her zaman yanında olmayı ve hayatlarını kolaylaştırmayı benimsediklerini aktardı.

AA / Mahmut Bazlama - Son Dakika Haberleri

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