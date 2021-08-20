Arabalı konserler başlıyor
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Arabalı konserler başlıyor

Arabalı konserler başlıyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Arabalı konserlerde ünlü isimler sahneleriyle hem İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi Yenikapı hem de İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi Maltepe'de İstanbulluları müziğe doyuracak.

Arabalı konserlerde ünlü isimler sahneleriyle hem İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi Yenikapı hem de İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi Maltepe'de İstanbulluları müziğe doyuracak. "TİKTAK'la Park Et Seyret" konserlerinin ilki bu sezon 27 Ağustos'ta Cem Adrian ile Maltepe'de başlayarak, eylül ayında Buray, Mor ve Ötesi ve Gaye Su Akyol'la devam edecek.

İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi Yenikapı'da gerçekleşecek konserlerde ise Mabel Matiz, Duman, İkilem, No 22 Riders Inn Stage, İkiye On Kala, Can Bonomo, Yüksek Sadakat ve Ceza sahne alacak.

Kaynak: Hürriyet

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