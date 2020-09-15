Arabalar 3 filmi konusu nedir? Arabalar 3 oyuncuları ve Arabalar 3 özeti!

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ARABALAR 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yeni nesil hızlı yarış arabaları tarafından gafil avlanan efsanevi Şimşek McQueen, sevdiği sporda aniden bir kenara itilmiştir. Oyuna geri dönmek için, hevesli genç yarış teknisyeni Cruz Ramirez'in yardımına, kazanmak için bir plana, merhum Hudson Hornet'in verdiği ilhama ve birkaç beklenmedik numaraya ihtiyacı vardır. 95 numaranın henüz işinin bitmediğini kanıtlamak, Piston Kupasının en büyük yarışında bu şampiyonun cesaretini sınayacaktır.

ARABALAR 3 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Brian Fee

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yapım Yılı: 2017 (112 dk)

Vizyon Tarihi: 16 Haziran 2017 Cuma

Senaryo: Daniel Gerson

Seslendirme: Owen Wilson, Jason Pace, Jose Premole

Yapımcı Firma: Walt Disney Animation Studios

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Cars 3