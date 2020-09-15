Arabalar 3 filmi konusu nedir? Arabalar 3 oyuncuları ve Arabalar 3 özeti!
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Arabalar 3 filmi konusu nedir? Arabalar 3 oyuncuları ve Arabalar 3 özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Arabalar 3 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Arabalar 3 konusu, özeti ve Arabalar 3 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Arabalar 3 filminin detayları…

Arabalar 3 filmi konusu nedir? Arabalar 3 oyuncuları ve Arabalar 3 özeti!
15.09.2020 18:14 | Son Güncelleme: 15.09.2020 18:18

İzleyenleri ekrana bağlayan Arabalar 3 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Arabalar 3 filmini izleyecek olanların merak ettiği Arabalar 3 konusu nedir, Arabalar 3 oyuncuları kimler ve Arabalar 3 özeti gibi konuları inceliyoruz.

ARABALAR 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yeni nesil hızlı yarış arabaları tarafından gafil avlanan efsanevi Şimşek McQueen, sevdiği sporda aniden bir kenara itilmiştir. Oyuna geri dönmek için, hevesli genç yarış teknisyeni Cruz Ramirez'in yardımına, kazanmak için bir plana, merhum Hudson Hornet'in verdiği ilhama ve birkaç beklenmedik numaraya ihtiyacı vardır. 95 numaranın henüz işinin bitmediğini kanıtlamak, Piston Kupasının en büyük yarışında bu şampiyonun cesaretini sınayacaktır.

ARABALAR 3 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Brian Fee

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yapım Yılı: 2017 (112 dk)

Vizyon Tarihi: 16 Haziran 2017 Cuma

Senaryo: Daniel Gerson

Seslendirme: Owen Wilson, Jason Pace, Jose Premole

Yapımcı Firma: Walt Disney Animation Studios

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Cars 3

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