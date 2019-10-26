Ara tatil ne zaman başlıyor? Ara tatil tarihleri

Ara tatil ne zaman başlıyor? Ara tatil tarihleri

Ara tatil ne zaman başlıyor en çok sorulan sorular arasında. Ara tatil tarihleri merak ediliyor. Eylül ayında 2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılına giriş yapan öğrenciler ve veliler ilk ara tatili bekliyor. Peki, 15 tatil ne zaman 2019? 2019 – 2020 sömestr tatili ne zaman? İşte detaylar?

26.10.2019 16:39
Ara tatil ne zaman başlıyor? Ara tatil tarihleri

Yeni eğitim/öğretim döneminde binlerce öğrenci okulları doldururken MEB'in yaptığı düzenlemeyle 15 tatil iki parça da değerlendirilecek. 9 Eylül itibari ile başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta son bulacak. İkinci ara tatil ne zaman? 2. dönem ne zaman başlıyor? Ara tatiller ne zaman?

Yaz tatili 2 hafta kısalarak oradan alınan 14 günlük süre 1. dönem ve 2. döneme eklendi, böylece öğrenciler yılda toplamda 4 kez tatil yapmış olacak. Diğer yandan okula dönüş sürecinde okula uyum sorunu da yaşanmayacak. Öğrenciler, ilk ara tatilde hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak.

2019 – 2020 EĞİTİM/ ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

MEB'e bağlı eğitim - öğretim kurumlarında, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başladı. Bakanlığın belirlediği eğitim dönemi çalışma takvimine göre:

*Birinci dönem, 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.

*Birinci dönem ara tatili, 18 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Kasım 2019 Cuma günü sona erecektir.

*Yarıyıl tatili 20 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecektir

*İkinci dönem, 03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma günü sona erecektir.

*İkinci dönem ara tatili, 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Nisan 2020 Cuma günü sona erecektir.

* 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 07 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacaktır.

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