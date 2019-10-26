Ara tatil ne zaman başlıyor? Ara tatil tarihleri

26.10.2019 16:39

Yeni eğitim/öğretim döneminde binlerce öğrenci okulları doldururken MEB'in yaptığı düzenlemeyle 15 tatil iki parça da değerlendirilecek. 9 Eylül itibari ile başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta son bulacak. İkinci ara tatil ne zaman? 2. dönem ne zaman başlıyor? Ara tatiller ne zaman?

Yaz tatili 2 hafta kısalarak oradan alınan 14 günlük süre 1. dönem ve 2. döneme eklendi, böylece öğrenciler yılda toplamda 4 kez tatil yapmış olacak. Diğer yandan okula dönüş sürecinde okula uyum sorunu da yaşanmayacak. Öğrenciler, ilk ara tatilde hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapacak.

2019 – 2020 EĞİTİM/ ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

MEB'e bağlı eğitim - öğretim kurumlarında, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başladı. Bakanlığın belirlediği eğitim dönemi çalışma takvimine göre:

*Birinci dönem, 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.

*Birinci dönem ara tatili, 18 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Kasım 2019 Cuma günü sona erecektir.

*Yarıyıl tatili 20 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecektir

*İkinci dönem, 03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma günü sona erecektir.

*İkinci dönem ara tatili, 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Nisan 2020 Cuma günü sona erecektir.

* 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 07 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacaktır.