Ara kanama şikayeti olan kadınlar dikkat! Uzman isim "Muayene şart" diyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Duman, Haberler.com Haber Merkezi'nin Youtube yayınına konuk oldu. Op. Dr. Duman, kadınların gündelik hayatta sıklıkla karşılaştıkları ve akıllarda soru işaretleri yaratan soruları yanıtladı.

Farklı yaş gruplarında görülen adet dışı kanamaları, farklı nedenlere bağlı olarak gelişse de kadınlarda büyük tedirginliğe yol açıyor. Bu döngünün alt sınırının 21 gün olarak başlamakla birlikte, döngü ritminin her kadında aydan aya değişebileceğinin altını çizen Op. Dr. Ayşe Duman, "Adet düzensizliği şikayetiyle gelen çoğu hasta, 28 gün ile 35 gün arasında değişen aralıklarla adet geçiriyor. Bu düzensizlik değildir. Bu sizin düzeninizdir" dedi.

Op. Dr. Duman, birçok kadının yaşadığı ve tedirginlik yaratan adet dönemi dışında gerçekleşen ara kanamalara ilişkin soru işaretlerini ise şöyle açıkladı:

"Asıl problem teşkil eden durum, 21 günden daha sık adet görmektir. Kadınlar bu konuyu, 'Ben zaten sık sık kanıyorum' diyerek geçiştirmemeli. Çünkü sık sık kanamak demek bedenin kansız kalması demektir. Kan, tüm organlar için çok önemli bir malzeme. Böyle bir durumla karşılaşan kadınların, muhakkak bir jinekoloğa giderek gerekli kontrolleri yaptırması gerekir.

'ARA KANAMA'YA DİKKAT!

Duman ayrıca bu döngünün dışında kalan, "ara kanama" diye adlandırılan kanamalar konusunda uyarıda bulundu. Ara kanamaların hangi durumda tehlikeli olabileceğine ilişkin bilgi verdi.