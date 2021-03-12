Aras Bulut İynemli'nin Arka Sokaklar'da figüranlık yaptığı ortaya çıktı

Güçlü oyunculuk performansı ve hayat verdiği karakterlerle şöhret basamaklarını hızla çıkan Aras Bulut İynemli'nin, Arka Sokaklar dizisinde figüranlık yaptığı ortaya çıktı. İynemli, Arka Sokaklar'daki tek bölümlük ekran macerasına, 4 yıl sonra Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile kaldığı yerden devam etmişti.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'da Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, güçlü oyunculuk performansı ile izleyenlerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

EKRANA ÇOK DAHA ÖNCE ÇIKMIŞ

Son zamanların en beğenilen erkek oyuncuları arasında yer alan İynemli'nin, ilk oyunculuk deneyimini Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yaptığı biliniyordu. Ancak bugün ortaya çıkan bir video ile ünlü oyuncunun ekrana çok daha önce çıktığı öğrenildi.

ÇOK KISA BİR SAHNE İLE EKRANA GELMİŞ

Ekranlarda fırtına estiren Aras Bulut İynemli'nin Türk dizi tarihinin en uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar'da figüran olarak yer aldığı ortaya çıktı. İTÜ Uçak Mühendisliği bölümünde okurken, abisinin yolundan gidip oyunculuk kariyerine adım atan ünlü oyuncu, dizinin 122. bölümü ile izleyici karşısına çıkmış. Ekranların sevilen dizisinde bir mafya ekibinin içinde olduğu görülen İynemli'nin genç hali ise dikkat çekiyor.