Aqua Florya'da Gökhan Türkmen rüzgarı Yakışıklı şarkıcı Gökhan Türkmen, Aqua Florya AVM ve Hayal Kahvesi ev sahipliğinde gerçekleşen yaz konserlerinde geçtiğimiz akşam sevenleri ile bir araya geldi.

Son şarkısı ' Deli ' yanı sıra 'Büyük İnsan','İhtimaller Perisi' gibi şarkılarını seslendiren Gökhan Türkmen, duygusal şarkılarıyla sevenlerini hüzünlendirdi. Akustik performansı ile de dikkat çeken başarılı şarkıcı sevenlerinden tam not aldı. Türkmen; " Dünya ve ülkemiz şu zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte, alınan tedbirlerle sizlerle birlikte olmak, yeniden birlikte şarkılar söyleyebilmek çok güzel. Tüm tedbirlere ve sosyal mesafeye uyarak& ; beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel görünüyorsunuz, inşallah hep birlikte her şeyin üstesinden gelip, doya doya sarılabileceğimiz günlere kavuşacağız. Sizi seviyorum" ifadelerinde bulundu.& ;

Kaynak: Snob Magazin