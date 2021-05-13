Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir? Aptallar Erken Ölür yazarı kimdir?

Dünyaca tanınan The Godfather romanının yazarı olan Maria Puzo, bu kez de Türkçe'ye çevrilmiş hali "Aptaller Erken Ölür" romanıyla gündeme geldi. Asıl adı "Fools Die" olan Aptaller Erken Ölür romanının konusu ve yazarı merak ediliyor. Peki, Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir? Aptallar Erken Ölür yazarı kim? Konuya ilişkin detayları sizin için derledik, haberimizden ulaşabilirsiniz.

Dünyaca tanınan The Godfather romanının yazarı olan Maria Puzo, bu kez de Türkçe'ye çevrilmiş hali "Aptaller Erken Ölür" romanıyla gündeme geldi. Asıl adı "Fools Die" olan Aptaller Erken Ölür romanının konusu ve yazarı merak ediliyor. Peki, Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir? Aptallar Erken Ölür yazarı kim? Konuya ilişkin detayları sizin için derledik, haberimizden ulaşabilirsiniz.

APTALLAR ERKEN ÖLÜR KİTABININ KONUSU NEDİR?

Asıl adı "Fools Dİe" olan Aptallar Erken Ölür romanının ilk basımı 2017 yılında yapılmıştır. Mario'nın egemen olduğu yeraltı dünyasını Baba romanıyla efsaneleştiren Mario Puzo, okuyucuyu bu kez pırıltılı hayatlarla ünlü Las Vegas ve Hollywood'a götürüyor.

Romanın konusu hakkında;

Bakara ve yirmi bir masaları, kumarhaneyi dolandıran krupiyeler, havalandırmadan gelen saf oksijenle ayakta kalan ihtiraslı kumarbazlar, ökse kadınlar, yaşlı kurt, kumarhane müdürleri; film yapımcıları, Hollywood yıldızları, Beverly Hills hayatı ve romanın ana karakteri "dejenere" bir kumarbaz olan Sihirbaz Merlyn.

Mario Puzo'nun güçlü kaleminden müthiş bir roman.

APTALLAR ERKEN ÖLÜR YAZARI KİMDİR?

Dünyaca tanınan roman The Godfather'ın yazarı olan Mario Puzo, aynı zamanda orijinal adı "Fools Die" olan Aptallar Erken Ölür romanının da yazarıdır.

MARİO PUZO KİMDİR?

Mario Gianluigi Puzo, 15 Ekim 1920 yılında New York'ta doğan Amerikalı romancı ve senaristtir. Özellikle Baba (The Godfather) adlı romanı ve filmiyle tanınmış, suç ve mafya filmleri tarihine damgasını vurmuştur.

1969'a değin çeşitli riskler alarak kitaplar yazan Puzo, geniş kitlelere ulaşamadı. Bu dönem maddi bir sıkıntı da çeken Puzo büyük bir kumar oynayarak Godfather'ı yazıp varını yoğunu bu projeye yatırdı. Şans kendisine güldü ve Godfather tüm Amerika ve dünyada bestseller oldu.

1972'de Paramount film stüdyosuyla anlaşan Puzo, yönetmen Francis Ford Coppola ile senaryoyu yeniden uyarlayarak Bölüm I'i oluşturdu. Tüm dünya üzerinde olay yaratan film Hollywood'un son yıllarda çizdiği kötü imajı sildi ve bir anlamda prestijini kurtardı. Puzo Bölüm II ve III'te de ustalık işi çıkararak servetini artırdı. Fyodor Dostoyevski Puzo kitaplarında, özellikle Karamazov Kardeşler gelen çeşitli alıntılar sağlayan Puzo üzerinde bir etkisi vardı sanki., Karanlık Arena, Aptallar Erken Ölür, Dördüncü K, ve Aile The Godfather filmindeki Corleone ailesi yakından Karamazov Kardeşler Karamazov ailesi benzer: güçlü bir baba, bir itici en büyük oğlu, bir felsefi oğul, bir tatlı huylu oğlu ve bir çalışan olarak korunur bir kabul üvey.

Yazar ayrıca Sicilyalı, Last Don, Omerta, Dördüncü K, Ana gibi önemli yapıtlara imza atmış yeni başarılar elde etmişti. 1999'da ölmeden önce Godfather Bölüm IV üzerinde çalışmalarını sürdürmekteydi. Yazar ölünce proje iptal edildi. Ayrıca Mark Winegardner tarafından Godfather Returns (Baba Döndü) ve Godfather Revenges (Baba'nın intikamı) adıyla Baba serisine devam edildi.

Mario Puzo, 2 Temmuz 1999'da New York'ta öldü.

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