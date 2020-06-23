Apple Silicon Tanıtıldı! Yeni Mac'lerde Intel İşlemciler Olmayacak
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Apple Silicon Tanıtıldı! Yeni Mac'lerde Intel İşlemciler Olmayacak

Apple, WWDC 2020 etkinliğinde yaptığı açıklamada yeni Mac'lerinde kendi işlemcilerini kullanacağını açıkladı. Intel işlemciler yeni Mac modellerinde bulunmayacak.

Apple Silicon Tanıtıldı! Yeni Mac'lerde Intel İşlemciler Olmayacak
23.06.2020 00:55 | Son Güncelleme: 23.06.2020 01:58

Apple, WWDC 2020 etkinliğinde yaptığı açıklamada yeni Mac'lerinde kendi işlemcilerini kullanacağını açıkladı. Intel işlemciler yeni Mac modellerinde bulunmayacak. Apple Silicon hakkında merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Apple Silicon hakkında bilinenler.

Apple Silicon Duyuruldu: Mac'lerde Apple'ın Kendi İşlemcileri Olacak!

Apple tarafından yapılan açıklamada yeni Mac'lerde Apple Silicon işlemcilerin olacağı bilgisi paylaşıldı. Geçişin iki yıl içerisinde tamamlanacağı duyuruldu. Apple, önümüzdeki yıllarda Intel tabanlı Mac'ler için yeni macOS sürümlerini desteklemeye ve yayınlamaya devam edecek.

Geliştiriciler artık Mac'teki Apple Silicon'un gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için uygulamalarını güncellemeye başlayabilirler. Bu geçiş ayrıca tüm Apple ürünlerinde ortak bir mimari oluşturarak geliştiricilerin uygulamalarını tüm ekosistem için yazmalarını ve optimize etmelerini çok daha kolay hale getirecek.

Şirketin kendi işlemcilerine geçiş yapıyor olması şimdiye kadarki en büyük yenilik olarak ifade edilmekte. Apple CEO'su Tim Cook yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Bugün, Apple Silicon'a geçişimizi duyuruyoruz ve bunu Mac için tarihi bir günde yapıyoruz. Apple Silicon, güçlü özellikleri ve sektör lideri performansıyla Mac'i her zamankinden daha güçlü ve daha yetenekli hale getirecek. Mac'in geleceği konusunda hiç bu kadar heyecanlı olmamıştım."

MacOS Big Sur'da Apple, Apple Silicon'a geçişi sorunsuz ve kesintisiz hale getirmek için bir dizi teknolojiler de sunacak. Apple Developer Program üyeleri, Universal App Quick Start Programına başvurarak uygulamalarını bugün Apple Silicon'a taşımaya başlayabilir.

Kaynak: Tamindir

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