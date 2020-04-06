Apple, Sağlık Çalışanları İçin 'Yüz Kalkanı' Üretiyor
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Tim Cook, Twitter, Apple, CEO, Teknoloji

Apple, Sağlık Çalışanları İçin 'Yüz Kalkanı' Üretiyor

Dünya genelinde önde gelen birçok teknoloji şirketi, corona virüs salgınıyla mücadelede hükümetlere ve sağlık kurumlarına yardım etmeye çalışıyor.

06.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:51
Apple, Sağlık Çalışanları İçin 'Yüz Kalkanı' Üretiyor

Dünya genelinde önde gelen birçok teknoloji şirketi, corona virüs salgınıyla mücadelede hükümetlere ve sağlık kurumlarına yardım etmeye çalışıyor. Bu şirketlerden biri olan Apple da, sağlık çalışanları için özel bir yüz kalkanı tasarladığını duyurdu.

Twitter'da bir video paylaşan Apple CEO'su Tim Cook, teknoloji devinin hafta sonuna kadar 1 milyon yüz kalkanı göndereceğini, sonrasında ise her hafta 1 milyon adet daha üreteceklerini söyledi. Bu özel tasarımlı maskeler düz bir şekilde paketlenebiliyor ve bu sayede bir kutuya 100 adet sığdırılabiliyor.

Her bir maskenin montajının iki dakikadan az sürdüğünü belirten Cook, Apple'ın bu maskeleri ABD ve Çin'de üretmekte olduğunu söyledi.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We've now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX

— Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020

20 Milyon Adet Maske Dağıttı

Cook ayrıca, şirketin tedarik zinciri ağı üzerinden 20 milyon adet maske tedarik ettiğini ve talebe bağlı olarak bağış yapmak için hükümetlerle birlikte çalıştığını da sözlerine ekledi.

Apple geçtiğimiz ay da, ABD'deki insanların COVID-19 için test edilmeleri gerekip gerekmediğini kontrol edebilmeleri için oldukça basit bir ekipman piyasaya sürmüştü. iPhone üreticisi teknoloji devinin, bu zor zamanlarda insanlara yardımcı olabilmek için çalışmalar yaptığını görmek güzel.

Kaynak: Tamindir

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