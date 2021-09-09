Apple kimliği şifremi unuttum, Apple kimliği şifre unuttum, Apple kimliği şifre sıfırlama

Apple kullanıcılarının telefonlarında yer alan ve Apple'ın sunduğu uygulamalara giriş yaparken, kullanılan Apple kimliği kullanılır. Apple kimliği şifremi unuttum, Apple kimliği şifremi unuttum veya Apple şifremi nasıl bulurum sorularının cevabı haberimizde…

Apple kimliği şifresini kaybeden Apple cihaz kullanıcıları Apple kimliği şifremi unuttum, apple kimliği şifre, apple kimliği şifremi nasıl bulabilirim sorularının cevaplarına yanıt aramaktadır. Apple kimliği şifresi olmadan kullanıcıların Apple cihazlardaki uygulamalara erişimi olamayacağı için Apple kimliği şifresi kullanıcılar için önem arz etmektedir. Bu haberimizde Apple kullanıcılarının Apple kimliği şifremi unuttum, ne yapacağım? Apple kimliği şifremi nasıl bulurum? Sorularına cevap bulacağız. Ancak öncelikle, "Apple kimliği nedir?" sorusunu cevaplayalım…

APPLE KİMLİĞİ NEDİR?

Apple kimliği, Apple cihazlarda sunulan iTunes, iCloud, AppStore, iWork gibi uygulamalara kayıt olmak ve bağlantı kurmak için kullanılan bir nevi e-posta sağlayıcısı olarak tanımlanabilir.

APPLE KİMLİĞİ ŞİFRE SIFIRLAMA

Apple kimliği şifre sıfırlaması için, öncelikle Apple cihazınızda Ayarlar bölümüne gelin. Sırasıyla; adınız, parola ve güvenlik, parolayı değiştir adımlarını izleyin. Daha önce iCluod'a girdiyseniz sizden ve parola aktifleştirdiyseniz sizden o parolayı girmeniz istenilir. Parolanızı güncellemek için sırasıyla ekrandaki adımları izleyin. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MAC İLE APPLE KİMLİĞİ ŞİFRESİ SIFIRLAMA

MAC ile Apple kimliği şifresi sıfırlamak için sırasıyla şu adımları deneyin; Apple menüsüne gelip sistem tercihlerini seçip ardından Apple kimliğine tıklayın. Parola ve güvenlik yazan kısma tıklayın. Apple kimliği şifreniz istenirse "Apple kimliğinizi veya parolanızı mı unuttunuz?" bağlantısına tıklayarak, ekrandaki yönergeleri izleyin. Parolayı değiştir'e tıklayın. Apple kimliği şifrenizi sıfırlayabilmek için, MAC'inizin şifresini açmak üzere kullandığınız şifreyi girmeniz gereklidir.

HİÇBİR AYGITINIZA ERİŞİM OLMADAN ŞİFRE SIFIRLAMA

Apple tarafından sunulan iPhone'umu Bul ya da Apple Destek uygulamaları kullanılarak aile üyelerinizin ya da arkadaşlarınızın Apple cihazları üzerinden Apple kimliğinizi sıfırlayabilirsiniz.

APPLE DESTEK UYGULAMASI İLE APPLE KİMLİĞİ ŞİFRESİ SIFIRLAMA

Arkadaşlarınızın ya da aile üyelerinizin Apple cihazlarından kendi Apple kimliğinizi sıfırlamak için, Apple Destek uygulamasını arkadaşınızın veya aile üyenizin cihazına yüklemeniz gerekmektedir.

Sıfırlama işlemini yapacağınız cihaza Apple Destek uygulamasını indirmek için, AppStore uygulamasına girip Apple Destek araması yaparak çıkan uygulamayı cihaza yükleyebilirsiniz.

Apple Destek uygulamasını indirmenizin ardından sırasıyla şu adımları izleyin: Konular altındaki, parolalar ve güvenlik'e dokunun. Apple kimliği sıfırlamaya dokunun. Başlayın kısmına ve ardından da Farklı Bir Apple Kimliği Seçin yazan seçeneğe dokunun. Parolasını sıfırlayacağınız Apple Kimliğini giriş yapın. İleri'ye dokunup Apple Kimliği parolanızın değiştiğine dair onay yazısını görene kadar ekrandaki adımları izlemeye devam edin.

iPHONE'UMU BUL UYGULAMASI İLE APPLE KİMLİĞİ ŞİFRESİ SIFIRLAMA

Yine, aile üyelerinizin ya da arkadaşlarınızın Apple cihazı ile iPhone'umu Bul uygulamasını kullanarak Apple Kimliği parolanızı sıfırlayabilirsiniz. Sıfırlama işlemi için şu adımları izleyin:

Sıfırlama yapacağınız cihazdan iPhone'umu bul uygulamasını açın. Çıkan giriş yap ekranında Apple Kimliği alanının dolu olmadığından emin olun ve eğer başka birisinin kullanıcı adı var ise silin. Apple kimliğinizi ya da parolanızı mı unuttunuz bağlantısına tıklayın ve ekranda çıkan adımları izleyin. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.