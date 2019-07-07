Apple Kelebek Klavye'nin Ömrü Kelebek Ömrü Gibi Kısa Oluyor

Apple Butterfly Keyboard olarak adlandırdığı Klavye Tasarımını Değiştiriyor



Apple kelebek klavye tasarımını değiştiriyor. Kelebek Klavye'nin Ömrü de Kelebek Ömrü Gibi Kısa Oluyor.

Kelebeğin ömrü kısa olur derler, kimisine göre 1 gün kimisine göre ise 6 ile 8 hafta arası. Apple'ın büyük yenilik olarak lanse ettiği Butterfly Keyboard klavye mekanizmasının ömrü de artan şikayetler sonrası tamamen değişiyor. Son gelen haberlere göre Apple bu kelebek tasarımında vazgeçmeye hazırlanıyor.

Bildiğimiz gibi Apple, kendisini tasarımlarıyla tanımlayan bir şirket ancak Macbook'larda kullandığı bu Kelebek Klavyesi felaket bir şekilde kendisi için utanç kaynağı oldu. Şirket belki de bu zamana kadar almadığı kadar tasarım eleştirisi aldı.

İlk olarak 2016 yılında MacBook Pro ile hayatımıza giren bu klavye tasarımı sonrasında bir çok kullanıcı tamir edilemeyen veya hatalı, kırılgan anahtar mekanizmasından şikayetçi oldu. Şirket söz konusu hataları kabul etti ve gelecek modellerin sıkıntısız olacağı konusunda da sözler vermiştir.

Ancak 2018 yılından beri bu konuda bir adım görmedik, neyse ki, efsanevi (ve güvenilir) Apple analisti Ming-Chi Kuo'dan bir rapora göre, Apple'ın bu kötü tasarımla artık yüz yüze geldiği ve bir karara vardığını gösteriyor.

MacRumors tarafından da dikkate alınan rapora göre Apple, MacBook Air ile başlayan geleneksel makas geçiş tabanlı eski tasarıma geri dönmek istiyor.

Makaslı anahtar teknolojisindeki gelişmeleri vurgulayan Kuo, yeni klavyenin kullanımı daha keyifli, ve en önemlisi daha güvenilir olacağını belirtti.

"Yeni makas klavyesinde başarılı gelişmeler oldu. Yeni klavye, tuşların yapısını güçlendirmek için cam lifini kullanarak; daha uzun yolculuk ve dayanıklılık sunarak yazma deneyimini geliştirebilir "dedi.

Yeni klavye tasarımının Macbook Pro'da görüneceğini ancak bunun 2020 yılına kadar olmayacağını da belirtiyor. Bu ne anlama geliyor derseniz, Bu yıl piyasaya sürülmesini beklediğimiz 16 inçlik MacBook Pro modelinde bu klavye tasarımı kullanılmayabilir. Eylüle yetişmezse yeni tasarımın kullanılmasını bekleyebiliriz.

Rapordaki analizlere göre de 2020 yılındaki yeni makas klavyeli Macbook modellerinin yıllık bazda yüzde 500 ile yüzde 700 arasında satışlarının artmasına neden olabilir. Zira bu yıl çıkacak ve bu klavye tasarımına sahip olmayacak modelleri kullanıcılar almaktan vazgeçip 2020 deki bu modellere odaklanabilir.

Kelebek klavye tasarımı, yeni makas tasarımlı klavyeden daha ince olmasına rağmen bir çok kullanıcı bu farkı hissetmiyor bile. Ayrıca yeni makas klavyesi daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilir. Apple'a da bu yolla daha fazla kar elde ettirebilir.

Kelebek klavye Apple için tam bir felaketten ibaret oldu. İronik bir şekilde "Kelebek Klavye'nin Ömrü de Kelebek Ömrü Gibi Kısa Oluyor" görünen o…

Birde gaza gelip tam USB bağlantılarını geri getirseler fena olmaz hani.

Kaynak: Teknotalk.com