Apple'ın Yeni Vr Başlığı 2022'de Piyasada Olacak

Apple'la ilgili söylentilere göre yepyeni özelliklere sahip olacak birinci sınıf VR başlık 2022 yılında piyasaya sürülebilir.

Apple'la ilgili söylentilere göre yepyeni özelliklere sahip olacak birinci sınıf VR başlık 2022 yılında piyasaya sürülebilir.

Yeni bir rapor, Apple'ın yaklaşan VR başlığının 3.000 dolara mal olabileceğini ortaya koyuyor.

Sistemin gelişmiş göz izleme ve el takibi içerdiği söyleniyor.

Ayrıca, piyasadaki diğerlerinin sunduklarının iki katı olan 8k ekranları da kullanabilir.

Apple'ın farklı donanımlara sahip birinci sınıf Sanal Gerçeklik başlığı ve sistemin 3 bin dolar civarında bir maliyetle üretilebileceği ile ilgili söylentiler internette konuşuluyor.

En son ayrıntılar, cihazın tasarımının değiştirilebilir Apple Watch tarzı bir kordonla birlikte geldiği ve HomePod'da kullanılana benzer örgü kumaş içerdiği bilgisini içeriyor.

VR başlığı, hem VR hem de karma gerçeklik uygulamaları için düzinelerce kameranın yanı sıra ultra yüksek çözünürlüklü 8K ekranlara ve gelişmiş göz izleme teknolojisine sahip olacak.

Apple'ın VR alanına girdiği haberi 2020 yılında Bloomberg'in firmanın iki farklı AR ve VR cihazı üzerinde çalıştığını söyleyen bir rapor yayınlamasıyla ortaya çıktı. O sırada her ikisi de 'piyasaya sürülmesine hala yıllar var diye bahsediliyordu.' Ancak görünen o ki, Apple şimdi 2022'de piyasaya sürülebilecek olan VR kulaklığı üzerinde geliştirmelere devam ediyor.

8K ekranlarla, kullanıcılar şu anda piyasada bulunan diğerlerinden daha iyi bir görüntü kalitesi yaşayacaklar. Facebook'un sahip olduğu Oculus arayışı yalnızca 4k ekranlar sunuyor.

Apple'ın, cihazın yan tarafına monte edilmiş bir kadran ve "yüzük benzeri aksesuar" ile birlikte sofistike göz izleme ve el izleme teknolojileri geliştirdiği bildiriliyor.

"3 BİN DOLARA SATILACAK"

Projeyle ilgili bilgi sahibi kişiler, The Information'a, göz takibinin yalnızca kullanıcının çevresel vizyonundaki görüntüleri göstereceğini ve bunun da bilgisayarın ihtiyaç duyduğu güç miktarını azaltacağını söylediler.

Aynı zamanda 3.000 dolarlık fiyat etiketi kullanıcılar arasında hoşnutluk oluşturmayabilir. Apple kısa süre önce AirPods Max kulak üstü kulaklıklarını 549 dolara piyasaya sürdü ve bu fiyat tüketiciler arasında öfkeye yol açtı.

VR kulaklıkların, Apple'ın önceki ürünlerinde uygulamaktan kaçındığı bir özellik olan soğutma fanına yer vermesi ile birlikte hafif bir his için özel bir kumaş tasarımı içerdiği söyleniyordu.

Haziran.2020'de Bloomberg, firmanın iki farklı artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik cihazı üzerinde çalıştığını söyleyen bir rapor yayınladı.

Rapora göre cihazların kod adı N421 olup, bir ekrana metin ve görüntü yerleştirebilen hafif bir artırılmış gerçeklik gözlüğü çifti olduğu söyleniyor. Diğer N301 kodlu ürün ise artırılmış gerçeklik ile sanal gerçekliği birleştiren daha hantal ve daha güçlü bir kulaklık olarak biliniyor.

Ocak ayı raporları, hem VR setinin geç prototip aşamasında olduğunu hem de AR gözlüklerinin 'mimari' olarak bilinen erken aşamada olduğunu, yani Apple'ın hala temel teknolojiler üzerinde çalıştığını belirtiyor.

Kaynak: Space Mag Türkiye