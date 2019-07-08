Apple'ın Yeni Face ID Reklamı, Yüz Algılamanın Hızlanacağına İşaret Ediyor

Apple tarafından bugün yayınlanan YouTube reklamında şirket, iOS 13 ile beraber Face ID'nin (yüz tanıma teknolojisi ile cihaz kilidi açma) yüzü algılama ve kilidi açma süresini çok daha kısalacağına işaret etti.

Face ID'nin etki süresinin kısalmasının yanında yüz algılama teknolojisinde de gelişme olduğu, yayınlanan video sayesinde anlaşılıyor. Apple'ın "şekerleme uykusu" ismini verdiği videoda bulunan kişi eğik bir açıyla uzanıyor. Dik konumda ve kişinin yüzüne bakan iPhone ise sahibinin yüzünü hiç zorlanmadan tanıyor.

Cihazın kilidini sahibi için açan Face ID, Craig isimli bir kişiden gelen mesajların hızlı bir şekilde gösterilmesini sağlıyor.

İlk olarak 2017 yılında iPhone X ile tanıtılan Face ID teknolojisini kullanan bir iPhone'da cihazın kilidini sahibinden bir başkasının açma ihtimalinin 1.000.000'da bir olduğu söylenirken bu oranın parmak izi teknolojisi Touch ID'de ise sadece 50.000'de bir olduğuna dikkat çekiliyor. Bugün yayınlanan kısa reklam filmi ise Apple'ın hâlihazırda devam eden ve hem yazılım hem de donanıma övgüler saçan "That's iPhone" reklam kampanyası dahilinde bulunuyor.