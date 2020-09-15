Apple Event ne zaman? Apple Eylül Ayı etkinliği saat kaçta başlayacak? Apple Eylül etkinliğine sayılı saatler kaldı! Apple neler tanıtacak? Apple'ın her yıl Eylül ayında gerçekleştirdiği Eylül Ayı etkinliği için sayılı saatler kaldı. Apple Event ne zaman? Apple Eylül Ayı etkinliği saat kaçta başlayacak? Apple Eylül etkinliğine sayılı saatler kaldı! Apple neler tanıtacak?

Dünya'nın en değerli şirketleri arasında olan Apple, Eylül Ayı etkinliği ile geliyor! Yeni cihazlarını, dijital ve bulut tabanlı hizmetlerini tanıtacak olan Apple, iPhone lansmanını ise ileri bir tarihe erteledi. Peki, Apple neler tanıtacak? Apple Event ne zaman? Apple Eylül Ayı etkinliği saat kaçta başlayacak?

APPLE EVENT NE ZAMAN?

Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayı etkinliği ile geliyor. 15 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan Apple Event kapsamında yeni cihazlar, dijital ve bulut tabanlı hizmetler tanıtılacak.

APPLE EYLÜL AYI ETKİNLİĞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Apple Park'ta gerçekleşecek olan etkinliği 15 Eylül 2020 saat 20:00'de online olarak izleyebilirsiniz.

APPLE NELER TANITACAK? 15 EYLÜL ETKİNLİĞİ

Apple Watch Series 6/ Kesinleşti

iPad Air/ Kesinleşti

Apple One/ Kesinleşti

Ayrıca, etkinlikte AirTags, AirPods Studio kulaküstü Bluetooth kulaklık, HomePod ve Apple işlemciye sahip ilk Mac bilgisayarın da tanıtılması bekleniyor ancak kesinleşmedi.

IPHONE 12 TANITILACAK MI?

Pandemi nedeniyle üretimi ertelenen iPhone 12 listede yer almıyor. iPhone 12 modelleri arasında iPhone 12, 12 Max, iPhone 12 Pro ve Pro Max olması bekleniyor.