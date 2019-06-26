Apple, Akıllı Saatleri İçin Yeni Bir Ayarlanabilir Kamera Patenti Aldı

Şirketler, akıllı saatlere kamera eklemeyi daha önce denemişlerdi. Kordona yerleştirilen kameralar sayesinde akıllı saatlerimizde kamerayı kullanabilecektik ancak işlevsel olarak kordonda kamera başarılı olamadı. Bileğinizde sabit olan bir saatle fotoğraf çekmek için bileğinizi zorlamanız gerekebilir veya görüntülü konuşma yaparken kamerayı kapatmayı unutmuş olabilirsiniz. Apple, bu gibi sorunlara bir çözüm getirmiş olabilir.

Şirket, yerleşik kamerasını neredeyse istediğimiz her yere koyabileceğimiz, yeni bir Apple Watch serisi için patent aldı. Geçmiş Apple Watch'lara benzeyen patentteki tasarım, saattin ucunda bulunan kamera nedeniyle öncekilerden ayrılıyor. Bu yeni konsept, saatin her iki tarafındaki kameralara yardımcı oluyor ve hatta 360 derece görüntülemeye bile izin verebiliyor. Kameraları kapatmak için ise, bandın üzerine bir kamera tuşu konulması bekleniyor.

Apple'ın sadece bir patent aldığını, bunun bir ürün haritası olmadığını unutmamak gerek. Bu patent bize ilerideki Apple Watch'larda bu tasarımı göreceğimizi garanti etmiyor. Watch'lar için bu tarz kameraların söylentileri ise 2015'ten beri süregeliyor ve pil ömrü, sensör ve depolama gibi başa çıkılması kolay olmayan problemlerle mücadele ediyor. Ancak teknolojideki yeni adımlar, bu amaçlara ulaşmakta bize eskiye nazaran daha çok yardımcı oluyor ve son zamanlarda Apple, Watch'ları herhangi bir iPhone'a bağlı kalmadan kullanmanız için çaba sarf ediyor. Şimdi hep beraber Apple'ın bu tasarımı ne zaman çıkaracağını beklemek zorundayız.